СМИ: в молитвах перед митингами Трамп упоминается чаще, чем Иисус Христос

По его данным, имя Трампа присутствует в текстах 87 раз, тогда как имя Иисус Христос — 61 раз. В основу исследования, проведенного совместно с баптистским священником и политологом Райаном Берджем, легли 58 молитв. Они предваряли митинги бывшего президента США со сторонниками в период с ноября 2022 года по июнь 2024 года.