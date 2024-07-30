В Грузии назвали условия открытия второго фронта против России

«Теоретически, если мы допустим возвращение “Национального движения”, мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что, если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал он.