В Челябинской области усилят контроль за дамбами и плотинами

— Коллеги, у нас по прогнозу погоды продолжаются дожди. Это означает, что нам нужно за гидротехническими сооружениями очень внимательно следить. Риск того, что вода будет продолжать прибывать, достаточно высокий. Поэтому повторю, что мы сейчас по Челябинску решение приняли увеличить сброс. Соответственно, очень внимательно смотрите: понятно, ситуация везде индивидуальная, нужно смотреть, что у вас происходит, что ниже по течению происходит, на приток. Риск того, что приток после очередного дождя увеличится, он есть, — заявил губернатор.