В Челябинской области усилят контроль за дамбами и плотинами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в связи с прогнозом новых осадков поставил задачу усилить контроль за гидротехническими сооружениями. Об этом во вторник, 30 июля, он заявил на совещании с главами муниципалитетов.
— Коллеги, у нас по прогнозу погоды продолжаются дожди. Это означает, что нам нужно за гидротехническими сооружениями очень внимательно следить. Риск того, что вода будет продолжать прибывать, достаточно высокий. Поэтому повторю, что мы сейчас по Челябинску решение приняли увеличить сброс. Соответственно, очень внимательно смотрите: понятно, ситуация везде индивидуальная, нужно смотреть, что у вас происходит, что ниже по течению происходит, на приток. Риск того, что приток после очередного дождя увеличится, он есть, — заявил губернатор.
Глава региона добавил, что нужно подготовить водохранилища для приема поступающей воды. По его словам, сильных ливней в ближайшее время не ожидается, однако есть риски.
— Поэтому вам на эти моменты нужно обратить самое пристальное внимание. Я знаю, что вы все руководители, у которых (в территориях) есть водохранилища, пруды, на все это смотрите внимательно. Но тут нужно сопоставлять и ситуацию в моменте, и прогнозировать возможные риски, — обратился Текслер к главам муниципалитетов.
Напомним, 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу под Карабашом. Из-за огромного потока воды оказались смыты или затоплены жилые дома в поселке Киолим. Пострадавшим от наводнения выплатят компенсацию.