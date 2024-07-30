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Число желающих участвовать в конкурсе на пост мэра Воронежа выросло до 15

Еще три человека подали в гордуму Воронежа документы для участия в конкурсе на пост мэра облцентра. Об этом сообщили в городском парламенте.

Источник: Коммерсантъ

Последними принять участие в процедуре решили директор службы по работе с ключевыми корпоративными клиентами операционного отдела банка ВТБ Дмитрий Колодяжный, ведущий специалист Сбербанка Александр Балта и временно не работающий Александр Дудченко, который уже претендовал на должность главы города в 2023 году. До финала ему дойти не удалось.

Ранее документы для участия в конкурсе подали 12 человек:

врио мэра Сергей Петрин;

директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников;

военный пенсионер Виктор Шитиков;

сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник;

глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов;

арбитражный управляющий Сергей Ратненко;

общественник Илья Наумов;

депутат облдумы, второй секретарь реготделения КПРФ Денис Рослик;

ведущий инженер местного филиала московского производителя пневматических силовых установок и двигателей «Камоцци Пневматика», руководитель Ленинского первичного отделения обкома ЛДПР Сергей Шикин;

адвокат Сергей Последов;

глава местного филиала московского торговца медицинскими изделиями ООО «Импекс Лайф» Юрий Колягин;

министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов.

Прием заявок для участия в процедуре окончен. Конкурс планируется провести 21 августа.

В конце мая стало известно об уходе с поста главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж».