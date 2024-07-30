Число желающих участвовать в конкурсе на пост мэра Воронежа выросло до 15

Последними принять участие в процедуре решили директор службы по работе с ключевыми корпоративными клиентами операционного отдела банка ВТБ Дмитрий Колодяжный, ведущий специалист Сбербанка Александр Балта и временно не работающий Александр Дудченко, который уже претендовал на должность главы города в 2023 году. До финала ему дойти не удалось.
Ранее документы для участия в конкурсе подали 12 человек:
врио мэра Сергей Петрин;
директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников;
военный пенсионер Виктор Шитиков;
сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник;
глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов;
арбитражный управляющий Сергей Ратненко;
общественник Илья Наумов;
депутат облдумы, второй секретарь реготделения КПРФ Денис Рослик;
ведущий инженер местного филиала московского производителя пневматических силовых установок и двигателей «Камоцци Пневматика», руководитель Ленинского первичного отделения обкома ЛДПР Сергей Шикин;
адвокат Сергей Последов;
глава местного филиала московского торговца медицинскими изделиями ООО «Импекс Лайф» Юрий Колягин;
министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов.
Прием заявок для участия в процедуре окончен. Конкурс планируется провести 21 августа.
В конце мая стало известно об уходе с поста главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж».