Число желающих участвовать в конкурсе на пост мэра Воронежа выросло до 15

Последними принять участие в процедуре решили директор службы по работе с ключевыми корпоративными клиентами операционного отдела банка ВТБ Дмитрий Колодяжный, ведущий специалист Сбербанка Александр Балта и временно не работающий Александр Дудченко, который уже претендовал на должность главы города в 2023 году. До финала ему дойти не удалось.