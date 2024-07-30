Бастрыкин поручил проанализировать механизм отправки фигурантов уголовных дел на СВО

Возможность освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта заключенные получили в 2023 году. В марте 2024 года Госдума приняла пакет законов, разрешающий освобождение от уголовное ответственности для фигурантов уголовных дел — подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Поправки также расширили список тех категорий обвиняемых и осужденных, которые не смогут избежать уголовной ответственности, участвуя в боевых действиях, — исключения составили фигуранты дел, возбужденных по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризме, экстремизме и нарушении основ конституционного строя.