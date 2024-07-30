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Бастрыкин поручил проанализировать механизм отправки фигурантов уголовных дел на СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам освобождения от уголовной ответственности граждан, изъявивших желание отправиться в зону боевых действий на Украину. На совещании он заслушал доклады, в том числе доклад о «методике информирования подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления» в ВС РФ. По итогам совещания глава СКР поручил «проанализировать» правоприменительную практику в этой сфере.

Источник: Следственный комитет РФ

«Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально», — приводит слова господина Бастрыкина пресс-служба ведомства. В сообщении пресс-службы говорится, что глава СКР также дал «ряд поручений», каких именно — не уточняется.

На совещании присутствовали замглавы СКР, главы подразделений центрального аппарата, а также главы региональных следственных органов ведомства. Участники встречи представили господину Бастрыкину доклады о взаимодействии органов СКР с Минобороны и территориальными военкоматами. Один из докладов содержал данные о «методике информирования подозреваемых и обвиняемых».

В сообщении СКР поясняется, что фигурантов уголовных дел информируют о том, что при заключении контрактов с Минобороны уголовное преследование на время военной службы останавливается, а затем «может быть прекращено при наступлении ряда условий».

Возможность освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта заключенные получили в 2023 году. В марте 2024 года Госдума приняла пакет законов, разрешающий освобождение от уголовное ответственности для фигурантов уголовных дел — подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Поправки также расширили список тех категорий обвиняемых и осужденных, которые не смогут избежать уголовной ответственности, участвуя в боевых действиях, — исключения составили фигуранты дел, возбужденных по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризме, экстремизме и нарушении основ конституционного строя.

СК
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