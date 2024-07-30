Бастрыкин поручил проанализировать механизм отправки фигурантов уголовных дел на СВО

«Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально», — приводит слова господина Бастрыкина пресс-служба ведомства. В сообщении пресс-службы говорится, что глава СКР также дал «ряд поручений», каких именно — не уточняется.
На совещании присутствовали замглавы СКР, главы подразделений центрального аппарата, а также главы региональных следственных органов ведомства. Участники встречи представили господину Бастрыкину доклады о взаимодействии органов СКР с Минобороны и территориальными военкоматами. Один из докладов содержал данные о «методике информирования подозреваемых и обвиняемых».
В сообщении СКР поясняется, что фигурантов уголовных дел информируют о том, что при заключении контрактов с Минобороны уголовное преследование на время военной службы останавливается, а затем «может быть прекращено при наступлении ряда условий».
Возможность освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта заключенные получили в 2023 году. В марте 2024 года Госдума приняла пакет законов, разрешающий освобождение от уголовное ответственности для фигурантов уголовных дел — подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Поправки также расширили список тех категорий обвиняемых и осужденных, которые не смогут избежать уголовной ответственности, участвуя в боевых действиях, — исключения составили фигуранты дел, возбужденных по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризме, экстремизме и нарушении основ конституционного строя.