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Белоусов сообщил о ежедневном производстве в РФ 4 тыс. FPV-дронов

Производство FPV-дронов в России резко возросло — в настоящее время ежедневно создается около 4 тыс. единиц данного вида оружия. Об этом 30 июля заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время своей встречи с войсками Московского военного округа.

В ходе нее министр также пообщался с военными. Один из бойцов сказал, что было бы хорошо, если бы каждый отряд имел определенное количество квадрокоптеров, что поспособствовало бы уменьшению потерь личного состава и дало возможность наблюдать непосредственно за самими задачами.

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под 4 тыс. уже в сутки», — ответил на его реплику Белоусов.

Также министр обороны РФ поздравил с днем основания личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск и вручил военнослужащим соединения государственные награды.

Ранее, 8 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «БПЛА системы» заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году. Для достижения этой цели правительство будет поддерживать как разработчиков, так и покупателей такой продукции. Также он заявил, что необходимо продолжить создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников, чтобы обеспечивать их полеты в едином воздушном пространстве.

11 января президент РФ Владимир Путин заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА.