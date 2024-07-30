Белоусов сообщил о ежедневном производстве в РФ 4 тыс. FPV-дронов

В ходе нее министр также пообщался с военными. Один из бойцов сказал, что было бы хорошо, если бы каждый отряд имел определенное количество квадрокоптеров, что поспособствовало бы уменьшению потерь личного состава и дало возможность наблюдать непосредственно за самими задачами.
«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под 4 тыс. уже в сутки», — ответил на его реплику Белоусов.
Также министр обороны РФ поздравил с днем основания личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск и вручил военнослужащим соединения государственные награды.
Ранее, 8 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «БПЛА системы» заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году. Для достижения этой цели правительство будет поддерживать как разработчиков, так и покупателей такой продукции. Также он заявил, что необходимо продолжить создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников, чтобы обеспечивать их полеты в едином воздушном пространстве.
11 января президент РФ Владимир Путин заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА.