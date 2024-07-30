Белоусов сообщил о ежедневном производстве в РФ 4 тыс. FPV-дронов

Ранее, 8 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «БПЛА системы» заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году. Для достижения этой цели правительство будет поддерживать как разработчиков, так и покупателей такой продукции. Также он заявил, что необходимо продолжить создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников, чтобы обеспечивать их полеты в едином воздушном пространстве.