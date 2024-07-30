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В Узбекистане ужесточат механизмы работы «Инициативного бюджета», чтобы исключить принуждение к голосованию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Победу проектов в «Инициативном бюджете» через принудительное привлечение к голосованию аннулируют, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели ответ на депутатский запрос заместителю премьер-министра — министру экономики и финансов Жамшиду Кучкарову по поводу совершенствования результативности инициативного бюджета.

В результате обсуждения приняты дополнения к действующему механизму выбора победителей проекта.

Также депутаты предложили поддержать малонаселенные махалли -меньшее количество жителей дает меньше голосов, а соответственно меньше шансов на выигрыш. Поэтому постоянно побеждающие махалли будут уходить на перерыв, их неучастие в распределении «инициативного бюджета» должно дать возможность другим.

Чтобы исключить привлечение работников госучреждений к обязательному голосованию, было решено сократить период голосования до 10 дней. Проекты, победившие с помощью такого метода, будут исключать.

Кроме того, региональные кенгаши будут выбирать из «проигравших» проектов дополнительных победителей и финансировать их за счет выделения дополнительных средств из местных бюджетов.

Документ внесен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.

бюджет