В Узбекистане ужесточат механизмы работы «Инициативного бюджета», чтобы исключить принуждение к голосованию

Сегодня на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели ответ на депутатский запрос заместителю премьер-министра — министру экономики и финансов Жамшиду Кучкарову по поводу совершенствования результативности инициативного бюджета.
В результате обсуждения приняты дополнения к действующему механизму выбора победителей проекта.
Также депутаты предложили поддержать малонаселенные махалли -меньшее количество жителей дает меньше голосов, а соответственно меньше шансов на выигрыш. Поэтому постоянно побеждающие махалли будут уходить на перерыв, их неучастие в распределении «инициативного бюджета» должно дать возможность другим.
Чтобы исключить привлечение работников госучреждений к обязательному голосованию, было решено сократить период голосования до 10 дней. Проекты, победившие с помощью такого метода, будут исключать.
Кроме того, региональные кенгаши будут выбирать из «проигравших» проектов дополнительных победителей и финансировать их за счет выделения дополнительных средств из местных бюджетов.
Документ внесен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.