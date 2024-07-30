В Узбекистане ужесточат механизмы работы «Инициативного бюджета», чтобы исключить принуждение к голосованию

Также депутаты предложили поддержать малонаселенные махалли -меньшее количество жителей дает меньше голосов, а соответственно меньше шансов на выигрыш. Поэтому постоянно побеждающие махалли будут уходить на перерыв, их неучастие в распределении «инициативного бюджета» должно дать возможность другим.