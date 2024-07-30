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Игры партии PAS с законами Молдовы — до чего они доведут страну

Гость программы «Экспертиза» — депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.

Закон суров, но это — закон: это древнее изречение, похоже, сегодня работает в Молдове не для всех. А именно не для представителей нынешней власти, партии «Действие и солидарность» (PAS) и ее назначенцев, которые трактуют нормативно-правовые акты именно так, как им это выгодно. Отсюда и исходит вся та репрессивно-командная машина, которую использует власть в отношении оппозиции, инакомыслия, нарушения Конституции РМ, сдаче части суверенитета своим западным партнерам.

Власть так далеко зашла в своем стремлении покарать неугодных, что ввела так называемый закон о «врагах народа» в собственном государстве, предлагая даже лишать гражданства уроженцев Молдовы.

К чему приведет Молдову и ее народ такое фривольное отношение PAS к законодательству страны? Как вернуть Молдове статус истинно правового государства?

Об этом в программе «Экспертиза» говорим с депутатом парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Дианой Караман.

закон