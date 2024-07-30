Игры партии PAS с законами Молдовы — до чего они доведут страну

Закон суров, но это — закон: это древнее изречение, похоже, сегодня работает в Молдове не для всех. А именно не для представителей нынешней власти, партии «Действие и солидарность» (PAS) и ее назначенцев, которые трактуют нормативно-правовые акты именно так, как им это выгодно. Отсюда и исходит вся та репрессивно-командная машина, которую использует власть в отношении оппозиции, инакомыслия, нарушения Конституции РМ, сдаче части суверенитета своим западным партнерам.