На полигоне «Майлино» прошли штатные танковые стрельбы

В них приняли участие танкисты третьего танкового батальона Аягозского гарнизона.
Главная цель стрельб из танка — развитие практических навыков боевой подготовки военнослужащих, совершенствование умений стрельбы из штатного вооружения и организации управления огнем. Штатные стрельбы из вооружения танка Т-72 проводятся два раза в год.
К ним военнослужащие готовятся заблаговременно. Танкисты учат материальную часть оружия, знакомятся с техникой безопасности, порядком выполнения стрельб, оттачивают нормативы по огневой подготовке. По прибытии на полигон каждый экипаж четко представляет суть и порядок действий.
В программу занятий вошли упражнения по огневому поражению мишеней на расстоянии, а также выполнение практических нормативов по закладке в танк комплекта боеприпасов и приведению вооружения в боевое состояние.
Именно на полигоне танкист становится настоящим профессионалом, чувствует мощь танкового выстрела, видит способности боевой машины в действии. В ходе таких учений мы оцениваем профессиональную квалификацию и психологическую устойчивость военнослужащих Командир танковой воинской части подполковник Дастан Мухаметжанов.
По итогам стрельб танковые экипажи смогли качественно и быстро выполнить все положенные нормативы и поразить мишени на оценку «отлично».