Сакраменто
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На полигоне «Майлино» прошли штатные танковые стрельбы

На учебном полигоне Аягозского гарнизона состоялись штатные стрельбы из боевой машины Т-72, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

В них приняли участие танкисты третьего танкового батальона Аягозского гарнизона.

Главная цель стрельб из танка — развитие практических навыков боевой подготовки военнослужащих, совершенствование умений стрельбы из штатного вооружения и организации управления огнем. Штатные стрельбы из вооружения танка Т-72 проводятся два раза в год.

К ним военнослужащие готовятся заблаговременно. Танкисты учат материальную часть оружия, знакомятся с техникой безопасности, порядком выполнения стрельб, оттачивают нормативы по огневой подготовке. По прибытии на полигон каждый экипаж четко представляет суть и порядок действий.

В программу занятий вошли упражнения по огневому поражению мишеней на расстоянии, а также выполнение практических нормативов по закладке в танк комплекта боеприпасов и приведению вооружения в боевое состояние.

Именно на полигоне танкист становится настоящим профессионалом, чувствует мощь танкового выстрела, видит способности боевой машины в действии. В ходе таких учений мы оцениваем профессиональную квалификацию и психологическую устойчивость военнослужащих Командир танковой воинской части подполковник Дастан Мухаметжанов.

По итогам стрельб танковые экипажи смогли качественно и быстро выполнить все положенные нормативы и поразить мишени на оценку «отлично».