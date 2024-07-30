В Венгрии указали на роль Еврокомиссии в блокировке поставок российской нефти

Сийярто выразил своё недовольство бездействием Еврокомиссии (ЕК), которая не приняла никаких мер за более чем неделю.
Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны.
Он отметил, что ЕК и Урсула фон дер Ляйен должны ответить, является ли блокировка поставок нефти их указанием. «Еврокомиссия и лично Урсула фон дер Ляйен должны немедленно дать ответ, они ли дали указание Киеву блокировать поставки нефти. И если нет, то почему Еврокомиссия не предприняла никаких действий в течение недели», — добавил министр.
Сийярто подчеркнул, что прекращение прокачки российской нефти Украиной подрывает энергобезопасность Венгрии и Словакии и нарушает соглашения об ассоциации с ЕС.
Ранее в администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявили, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию прекращением поставок нефти.
Еврокомиссия с 5 декабря 2022 года в рамках санкций против России запретила морские поставки российской нефти в страны ЕС, но Венгрия и Словакия добились права получать нефть по трубопроводу до конца 2025 года. Несмотря на это, 17 июля Украина прекратила транзит нефти компании «ЛУКОЙЛ» через свою территорию в Венгрию и Словакию, объясняя это включением компании в черный список.
Венгрия и Словакия потребовали проведения немедленных консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. По нормам ЕС, каждая страна должна иметь запасы углеводородного топлива для автономного существования в течение 90 дней. Однако Еврокомиссия не приняла никаких мер по данной ситуации. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что ЕК продолжает собирать информацию и предостерег страны от односторонних ответных мер, подчеркнув, что решения по внешнеторговым спорам может принимать только Еврокомиссия.
Нина Лютикова