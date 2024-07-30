Эрдоган рассказал, как внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады

«Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: “Дедушка, не стоит ехать туда”. Я спросил почему, а она ответила: “Там будет ЛГБТ*-пропаганда”. Она показала мне видео из Instagram**. “Хорошо, внучка, я не поеду”, — сказал я ей», — рассказал Эрдоган, выступая в Генштабе правящей Партии справедливости и развития.