Эрдоган рассказал, как внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады

«Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: “Дедушка, не стоит ехать туда”. Я спросил почему, а она ответила: “Там будет ЛГБТ*-пропаганда”. Она показала мне видео из Instagram**. “Хорошо, внучка, я не поеду”, — сказал я ей», — рассказал Эрдоган, выступая в Генштабе правящей Партии справедливости и развития.
26 июля состоялась церемония открытия Игр-2024, которая впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Сборные команды проплыли парадом по реке Сене на лодках.
В соцсетях многие остались недовольны тем, что на мероприятии артисты-трансвеститы* сделали пародию на «Тайную вечерю» да Винчи.
Ранее сообщалось, что в оргкомитете Олимпиады принесли извинения тем, чьи чувства задела церемония открытия Игр.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.