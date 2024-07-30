Лукашенко помиловал приговоренного к расстрелу немца

Немец приехал в Белоруссию 2 октября как турист, с собой у него был беспилотник. 4 октября Кригер фотографировал территорию в/ч 97115 и военную технику по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом со станцией Озерище под Минском. Эти фото, по данным следствия, он отправил куратору.