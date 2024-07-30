Минфин Украины назвал ежедневные расходы Киева на конфликт

В апреле этого года сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине. Из них больше трети — $23,2 млрд — выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Отличительной особенностью билля стало положение, предусматривающее выделение части помощи — $7,9 млрд — для поддержания функционирования украинского правительства, а также $1,58 млрд на «помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии» — в качестве кредита.