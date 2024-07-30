В Израиле заявили, что «Хезболла» пересекла красную линию

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, «ответственный за убийство израильских гражданских».
«“Хезболлах” пересекло красную линию», — написал Галант в соцсети X.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне заявления израильской армии об ударе по Бейруту заявил, что ливанское движение «Хезболлах» пересекло красную линию.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, «ответственный за убийство израильских гражданских».
«“Хезболлах” пересекло красную линию», — написал Галант в соцсети X.