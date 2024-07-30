Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле заявили, что «Хезболла» пересекла красную линию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне заявления израильской армии об ударе по Бейруту заявил, что ливанское движение «Хезболлах» пересекло красную линию.

Источник: © РИА Новости

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, «ответственный за убийство израильских гражданских».

«“Хезболлах” пересекло красную линию», — написал Галант в соцсети X.