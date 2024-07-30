В США заявили, что не могут в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте

«Я полностью согласен с тем, чтобы мы не можем победить в этом конфликте в одиночку. Поэтому мы работаем с другими [странами] и прикладываем усилия к тому, чтобы не просто увеличить наши расходы, но также добиться того, чтобы они были более разумными в том, что касается региональных оборонных планов», — заявил он.