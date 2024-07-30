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В США заявили, что не могут в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен отметил, что Вашингтон работает с другими странами для увеличения расходов.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. США не в состоянии в одиночку обеспечить Украине успех в противостоянии с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Я полностью согласен с тем, чтобы мы не можем победить в этом конфликте в одиночку. Поэтому мы работаем с другими [странами] и прикладываем усилия к тому, чтобы не просто увеличить наши расходы, но также добиться того, чтобы они были более разумными в том, что касается региональных оборонных планов», — заявил он.

По словам О’Брайена, это необходимо для того, чтобы США и их союзники имели возможность «оценивать прогресс и требовать друг у друга отчетность».

дипломатия