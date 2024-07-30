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Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией на условиях, опирающихся на международное право, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — заявил киевский чиновник.

Россия неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.

В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

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