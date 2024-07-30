Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — заявил киевский чиновник.
Россия неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.