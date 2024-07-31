Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, и суд назначил ему высшую меру наказания.
Криегер подал Президенту Беларуси ходатайство о помиловании. С учетом всех обстоятельств, глава государства принял решение о предоставлении помилования.
Лукашенко помиловал гражданина Германии Криегера, приговоренного к высшей мере
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Криегера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, и суд назначил ему высшую меру наказания.