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Лукашенко помиловал гражданина Германии Криегера, приговоренного к высшей мере

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Криегера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Газета.Ру

Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, и суд назначил ему высшую меру наказания.

Криегер подал Президенту Беларуси ходатайство о помиловании. С учетом всех обстоятельств, глава государства принял решение о предоставлении помилования.

Лукашенко Александр