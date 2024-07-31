Лукашенко помиловал гражданина Германии Криегера, приговоренного к высшей мере

Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, и суд назначил ему высшую меру наказания.



Криегер подал Президенту Беларуси ходатайство о помиловании. С учетом всех обстоятельств, глава государства принял решение о предоставлении помилования.