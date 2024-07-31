США могут ввести новые санкции против Грузии с расчетом на смену ее курса

«Вы спросили о санкциях. Мы активно рассматриваем имеющиеся у нас возможности в этой сфере. Я не стану анонсировать что-либо, но мы это рассматриваем. Речь идет не только о тех, кто извлекает выгоду из коррупции, но и о тех, кто причастен к нарушению прав человека, согласно Глобальному акту о правах человека имени Магнитского», — сказал он.