В МИД России подтвердили информацию о серьезном предупреждении Белоусова шефу Пентагона

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — поведал дипломат.
Разговор Белоусова и Остина состоялся 12 июля. Как написала впоследствие газета американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Белоусов звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной украинской операции. По информации издания, российский министра прямо спросил Остина, знал ли Пентагон о подготовке такой операции. Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть.