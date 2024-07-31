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В МИД России подтвердили информацию о серьезном предупреждении Белоусова шефу Пентагона

Министр обороны России Андрей Белоусов направил шефу Пентагона Ллойду Остину очень серьезное предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Источник: Агентство «Москва»

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — поведал дипломат.

Разговор Белоусова и Остина состоялся 12 июля. Как написала впоследствие газета американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Белоусов звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной украинской операции. По информации издания, российский министра прямо спросил Остина, знал ли Пентагон о подготовке такой операции. Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть.

дипломатия