В МИД России подтвердили информацию о серьезном предупреждении Белоусова шефу Пентагона

Разговор Белоусова и Остина состоялся 12 июля. Как написала впоследствие газета американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Белоусов звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной украинской операции. По информации издания, российский министра прямо спросил Остина, знал ли Пентагон о подготовке такой операции. Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть.