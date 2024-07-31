Харрис опережает Трампа по поддержке в четырех колеблющихся штатах

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп уступает по уровню поддержки избирателей вице-президенту США Камале Харрис в четырех колеблющихся штатах из семи, которые, вероятно, определят исход президентской гонки в ноябре. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg и компанией Morning Consult.
Харрис имеет преимущество перед Трампом в Аризоне (49% опрошенных к 47%), Висконсине (50% к 47%), Мичигане (53% к 42%), Неваде (47% к 45%). В штате Джорджия претенденты на высший государственный пост заручились одинаковым уровнем поддержки (47%). Трамп опережает Харрис в Пенсильвании (50% к 46%) и Северной Каролине (50% к 46%).
В общей сложности Харрис опережает Трампа на 1 процентный пункт (п. п.) — 48% респондентов к 47%. Президент США Джо Байден проигрывал Трампу 2 п. п. в таком же опросе, проведенном и опубликованном Bloomberg в начале июля (47% к 45%).
Опрос проводился в период с 24 по 28 июля. В нем приняли участие почти 5 тыс. американских избирателей из семи штатов. Погрешность составила 1 п. п.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.