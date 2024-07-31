Telegraph: F-35 не может участвовать в реальных боях из-за проблем с ПО

Самолет F-35 является единственным истребителем пятого поколения у Запада, но из-за серьезных проблем с программным обеспечением он не сможет принимать участие в реальных боях минимум до 2025 года. Об этом написал журналист Дэвид Экс в статье для The Telegraph.
Он пояснил, что данный истребитель с его процессорами и программным обеспечением не обладает целым рядом возможностей, которые были обещаны во время разработки.
«Датчики работали с меньшим охватом, а сам F-35 не был совместим со всеми новейшими боеприпасами», — заявил Экс.
По его словам, эти истребители будут готовы к использованию только после обновления программного обеспечения, что потребует дополнительных финансов и времени, передает РИА Новости.
Полная боеготовность обещана лишь с обновлением Technology Refresh 3, которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых, отметил Экс.
Журналист уточнил, что F-35 не будут готовы к использованию как минимум до 2025 года.
Напомним, в мае этого года опытный образец истребителя F-35B Lightning потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико. Совершенно новый самолет разбился во время перелета с завода Lockheed Martin в Техасе на авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии. Это катастрофа с F-35 стала 13-й по счету с 2018 года, когда завершилась фаза испытаний истребителя.