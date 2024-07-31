Telegraph: F-35 не может участвовать в реальных боях из-за проблем с ПО

Напомним, в мае этого года опытный образец истребителя F-35B Lightning потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико. Совершенно новый самолет разбился во время перелета с завода Lockheed Martin в Техасе на авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии. Это катастрофа с F-35 стала 13-й по счету с 2018 года, когда завершилась фаза испытаний истребителя.