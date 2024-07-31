Коста-Рика готова предоставить политическое убежище оппозиционерам из Венесуэлы

«Нам сообщили, что в Венесуэле выпущены ордера на арест Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса. Правительство заявляет, что мы готовы предоставить политическое убежище в Коста-Рике как Корине Мачадо, так и Эдмундо Гонсалесу. Каждому, кто преследуется по политическим мотивам в Венесуэле», — отметил дипломат в видеообращении, размещенном на странице ведомства в Х (ранее Twitter).