Коста-Рика готова предоставить политическое убежище оппозиционерам из Венесуэлы

МЕХИКО, 31 июля. /ТАСС/. Власти Коста-Рики заявили о готовности предоставить политическое убежище лидеру венесуэльской оппозиции Корине Мачадо и кандидату от крайне правых партий на прошедших в Боливарианской Республике президентских выборах Эмундо Гонсалесу. Об этом заявил глава МИД центральноамериканской страны Арнольдо Андре Тиноко.
«Нам сообщили, что в Венесуэле выпущены ордера на арест Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса. Правительство заявляет, что мы готовы предоставить политическое убежище в Коста-Рике как Корине Мачадо, так и Эдмундо Гонсалесу. Каждому, кто преследуется по политическим мотивам в Венесуэле», — отметил дипломат в видеообращении, размещенном на странице ведомства в Х (ранее Twitter).
Он добавил, что Коста-Рика также готова предоставить политическое убежище оппозиционерам, укрывающимся в посольстве Аргентины в Каракасе.
28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета страны, опубликованному после обработки 80% протоколов, действующего президента Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 сограждан (51,2% проголосовавших). За его главного соперника Гонсалеса отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Мачадо уже заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.
На следующий день в центре Каракаса начались акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов выборов. Как сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, за участие в беспорядках были задержаны почти 750 человек. По данным властей, ранения получили более 20 служащих вооруженных сил, привлеченных к обеспечению порядка, один военный погиб.