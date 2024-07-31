Трамп считает, что Харрис будет «игрушкой» в руках соперников США

«Им будет очень легко. Она будет игрушкой для них. Они посмотрят на нее и скажут: “Поверить не можем, что нам так повезло”, — убежден республиканец.
Он добавил, что не хотел бы, чтобы Харрис представляла США на встречах с лидерами других государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина. «У нашей страны уже достаточно проблем, они растопчут ее и ее безумную администрацию», — убежден Трамп.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.