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Трамп считает, что Харрис будет «игрушкой» в руках соперников США

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах в ноябре не сможет противостоять соперникам Вашингтона на мировой арене и превратится в игрушку в их руках. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Им будет очень легко. Она будет игрушкой для них. Они посмотрят на нее и скажут: “Поверить не можем, что нам так повезло”, — убежден республиканец.

Он добавил, что не хотел бы, чтобы Харрис представляла США на встречах с лидерами других государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина. «У нашей страны уже достаточно проблем, они растопчут ее и ее безумную администрацию», — убежден Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

Трамп Дональд