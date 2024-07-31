Экс-подполковник СБУ заявил о потере Украиной костяка опытных военных

«Если они будут жестче и жестче проводить мобилизацию, люди (на Украине) не закончатся еще долго. Можно просто онлайн-камеры Одессы, Киева посмотреть. Особенно Киев, Львов, там народу много. Похороны (Ирины) Фарион. Там столько народу было, мужчин призывного возраста. Сотни. Мобилизуй, не хочу», — заявил Прозоров.
Однако думать, что Киев уже растерял весь свой мобилизационный резерв, не стоит, считает экс-сотрудник СБУ.
«Другое дело, что у них очень серьезные проблемы с подготовленными, обстрелянными кадрами. За два года они фактически потеряли кадровый костяк, который был опытный, который там в 2022 году добровольцами пришел на фронт, которые прошли АТО, ООС (Антитеррористическая операция, операция объединенных сил — действия Киева на Донбассе в 2014—2022 годах — ред.). Вот этот костяк выбит. Или убиты, или ранены, инвалидами стали. Поэтому, да, у них серьезные не количественные проблемы, а качественные проблемы», — констатировал Прозоров.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.