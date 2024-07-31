Демешин высказался насчёт задержания зампреда Хабаровского края Никонова

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин высказался по поводу резонансного задержания зампреда регионального правительства по соцвопросам Евгения Никонова. Чиновнику, подозреваемому в махинациях с контрактами, вменяют откаты на сумму более 650 миллионов рублей.
По словам главы края, насчёт задержания Никонова и уголовного дела ему написали в личные сообщения множество хабаровчан с просьбой прокомментировать ситуацию. Демешин подчеркнул, что не вправе давать оценку работе правоохранительных органов. Однако главная задача регионального правительства, отметил он — не только обеспечить надлежащую работу всех больниц, но и повышать доступность и эффективность медицинского обслуживания.
«У нас замечательные врачи, которые, уверен, справятся с этой задачей. А Правительство края всегда их поддержит», — написал врио губернатора.
Демешин добавил, что находится на стороне тех, кто хочет трудиться во благо жителей Хабаровского края.
«Не перестаю повторять, что главная моя задача— защищать интересы людей», — заключил он.
Напомним, с задачей, которую озвучил глава края, задержанный зампред справлялся весьма посредственно — самой скандальной его инициативой стало слияние больниц и их массовое переименование. Кроме того, регион столкнулся с повальным оттоком студентов-медиков, рекордными цифрами по смертности, низкой рождаемостью и рядом других проблем. На эти факты Демешин обратил внимание сразу после вступления в должность врио губернатора и впоследствии неоднократно подвергал Никонова критике за его неэффективную деятельность.
В отношении зампреда возбуждено и расследуется уголовное дело. По версии следствия, он совершал махинации при закупках оборудования для больниц, действуя в интересах гражданина Израиля. Компаниям иностранца отдавался приоритет на аукционах — в обмен Никонов получал 10% с каждого заключённого контракта. Предварительная сумма ущерба оценивается в 650 млн рублей, но скорее всего, это не предел.