Демешин высказался насчёт задержания зампреда Хабаровского края Никонова

Напомним, с задачей, которую озвучил глава края, задержанный зампред справлялся весьма посредственно — самой скандальной его инициативой стало слияние больниц и их массовое переименование. Кроме того, регион столкнулся с повальным оттоком студентов-медиков, рекордными цифрами по смертности, низкой рождаемостью и рядом других проблем. На эти факты Демешин обратил внимание сразу после вступления в должность врио губернатора и впоследствии неоднократно подвергал Никонова критике за его неэффективную деятельность.