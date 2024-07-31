Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на условиях международного права

«Очевидно, что одна из целей Российской Федерации — это глобальное доминирование из-за излома глобальной международной юридической системы, — уверен Подоляк. — И, безусловно, это будет иметь тяжелые последствия не только для непосредственно Украины или непосредственно стран, которые находятся рядом с Российской Федерацией, но и для многих других территорий, которые находятся далеко от России».