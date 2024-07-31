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Узбекистан впервые использует цифровые технологии на выборах

Впервые в истории Узбекистана на выборах используются цифровые технологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на УзА.

Источник: Абдул Фархан / «Татар-информ»

В информационной системе «E-saylov» создана база данных с почти 400 тысячами участников избирательного процесса: членами комиссий, кандидатами в депутаты и наблюдателями.

С ее помощью будет осуществляться почти 60 видов взаимодействия избирательных комиссий с политическими партиями, кандидатами, наблюдателями и СМИ. Связь с пользователями будет через SMS-уведомления.

Система, будучи интегрированной с другими электронными платформами, позволяет осуществлять избирательные процедуры автоматически, без воздействия человеческого фактора.