Узбекистан впервые использует цифровые технологии на выборах

В информационной системе «E-saylov» создана база данных с почти 400 тысячами участников избирательного процесса: членами комиссий, кандидатами в депутаты и наблюдателями.
С ее помощью будет осуществляться почти 60 видов взаимодействия избирательных комиссий с политическими партиями, кандидатами, наблюдателями и СМИ. Связь с пользователями будет через SMS-уведомления.
Система, будучи интегрированной с другими электронными платформами, позволяет осуществлять избирательные процедуры автоматически, без воздействия человеческого фактора.