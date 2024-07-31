Губернатор на связи. Хоценко в прямом эфире ответил на вопросы омичей

Накануне Виталий Хоценко в формате прямой связи общался с населением в своих соцсетях. Такой диалог стал уже традиционным.
Подробности в материале корреспондента omsk.aif.ru.
Комфорту — быть.
В этот раз наибольшую активность проявили горожане, чаще всего обращения поступали по поводу ЖКУ. Омичи жалуются на перебои в водоснабжении.
Не менее актуальна и тема теплоснабжения, многие помнят, что температурный режим в их домах прошлой зимой не соответствовал норме.
«Износ сетей очень высокий. Ежедневно, без выходных около 30 ремонтных бригад Тепловой компании устраняют порывы на сетях и проводят плановый ремонт. В этом году планируется заменить 22 км тепловых сетей. Что касается перспектив улучшения качества тепло- и водоснабжения, то по поручению президента страны правительство РФ разрабатывает большую федеральную программу “Модернизация систем коммунальной инфраструктуры”. Мы уже приступили к подготовке заявки, которая позволит нам получить федеральное финансирование. Задача — получить денежные средства на ремонт максимально возможного количества объектов», — отметил глава региона.
Сдадут в срок.
Не менее актуальны дорожные вопросы. В частности, беспокоит омичей ситуация с реконструкцией бульвара Архитекторов и перенаправлением автомобильных потоков, вызванным ремонтом на объекте.
«Понимаю, что сейчас не всем удобна существующая транспортная схема, которая ограничивает передвижение. Но уже в этом году планируем реконструкцию завершить и обновлённую трассу ввести в эксплуатацию. В этом году масштабный ремонт полностью переведён на ночную смену, чтобы не создавать дополнительные пробки в городе», — поясняет Виталий Хоценко.
Рюкзак — в подарок.
Разговор не обошёл темы детей. В преддверии учебного года родители первоклашек поинтересовались, стоит ли их детям ждать в подарок школьный рюкзак. Губернатор пообещал, что каждый из 24,5 тыс. учеников первых классов получит бесплатно не только рюкзак, но и канцелярские наборы, и посоветовал родителям не тратить деньги на эту покупку. Такой презент начинающим школьникам вручат на торжественной линейке, которая в этом году пройдёт 2 сентября.