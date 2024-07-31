Губернатор на связи. Хоценко в прямом эфире ответил на вопросы омичей

Разговор не обошёл темы детей. В преддверии учебного года родители первоклашек поинтересовались, стоит ли их детям ждать в подарок школьный рюкзак. Губернатор пообещал, что каждый из 24,5 тыс. учеников первых классов получит бесплатно не только рюкзак, но и канцелярские наборы, и посоветовал родителям не тратить деньги на эту покупку. Такой презент начинающим школьникам вручат на торжественной линейке, которая в этом году пройдёт 2 сентября.