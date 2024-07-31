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Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что специальная военная операция завершится на условиях России, озвученных ранее президентом страны Владимиром Путиным.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам», — сказал Нимченко.

По его словам, ситуация на фронте сложная, но контролируемая, все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава.