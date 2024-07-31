Reuters: готовится большой обмен заключенными между Россией и Западом

Среди тех, чьи родственники и сторонники утверждают, что они больше не находятся в той же тюрьме, а, по словам тюремных властей, «отбыли» в другое учреждение, политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов и Данила Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами. Среди других пропавших — гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активисты оппозиции Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также антивоенная художница Саша Скочиленко.