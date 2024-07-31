Виталий Хоценко пообщался с жителями региона в социальных сетях, ответив на волнующие их вопросы

Немало обращений от омичей поступило на следующие темы:
— Где и когда можно получить рюкзаки для первоклашек?
Виталий Хоценко подчеркнул, что каждый ученик получит свой рюкзак на линейке, которая в этом году пройдёт в школах 2 сентября. В рюкзаке будет канцелярский набор из 46 предметов: тетрадки, обложки, карандаши, ручки, пеналы, дневники и многое другое. Записываться на получение рюкзака не нужно.
— Будут ли закончены в срок работы на бульваре Архитекторов? Мы устали от дорожных ограничений.
Губернатор подчеркнул, что в этом году реконструкцию бульвара планируют завершить и ввести объект в эксплуатацию. Он также добавил, что дорожные работы на большинстве ремонтируемых объектов проводятся в ночное время, чтобы не создавать дополнительные пробки в городе.
— В нашем доме нет горячей (холодной) воды. Когда она появится?
Виталий Хоценко рассказал, что обращений по поводу воды поступает немало. «Износ сетей действительно очень высокий», — отметил губернатор, добавив, что, по информации мэра, ежедневно работают 30 ремонтных бригад «Тепловой компании». «Основная задача — к отопительному сезону все работы закончить», — пояснил Виталий Хоценко. Что касается перспектив решения проблемы, то сегодня Правительство РФ разрабатывает большую федеральную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». К её запуску ресурсоснабжающие компании должны подготовить проекты на ремонт сетей. Задача — получить средства на ремонт максимально возможного количества объектов.