Виталий Хоценко пообщался с жителями региона в социальных сетях, ответив на волнующие их вопросы

Виталий Хоценко подчеркнул, что каждый ученик получит свой рюкзак на линейке, которая в этом году пройдёт в школах 2 сентября. В рюкзаке будет канцелярский набор из 46 предметов: тетрадки, обложки, карандаши, ручки, пеналы, дневники и многое другое. Записываться на получение рюкзака не нужно.