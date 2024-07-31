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«Прямая телефонная линия» пройдет в общественной приемной Губернатора

В общественной приемной Губернатора области 01.08.2024 с 10.00 до 12.00 по бесплатному тел. 8−800−101−84−73 проводится «прямая телефонная линия» по теме: «О мерах и гарантиях социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Новосибирской области».

В «прямой телефонной линии» примут участие специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области и филиала Фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области.