«Прямая телефонная линия» пройдет в общественной приемной Губернатора

В общественной приемной Губернатора области 01.08.2024 с 10.00 до 12.00 по бесплатному тел. 8−800−101−84−73 проводится «прямая телефонная линия» по теме: «О мерах и гарантиях социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Новосибирской области».