В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября прошлого года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В начале июля Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между ХАМАС и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в обсуждении перемирия. Хания возложил ответственность за возможный срыв переговоров на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и его армию.