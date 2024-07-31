Мэр Владивостока стал многодетным отцом

Глава Владивостока Константин Шестаков теперь счастливый отец трех деток: в его семье пополнение. Примечательно, что радостное событие произошло в Год семьи, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
У градоначальника родился сын, назвали Михаилом. Это второй мальчик: у четы Шестаковых уже есть дочь Милана и сын Давид. С появлением Михаила в доме появится еще больше детских смеха и улыбок! Кроме того, мэр теперь может гордо носить статус многодетного отца и претендовать на социальные меры поддержки для этой категории населения.
Редакция поздравляет Константина Шестакова со столь радостным событием!
Ранее «КП» писала об увеличении выплат для многодетных семей взамен участка. Теперь родители могут получить 600 тысяч рублей.