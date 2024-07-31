Мэр Владивостока стал многодетным отцом

У градоначальника родился сын, назвали Михаилом. Это второй мальчик: у четы Шестаковых уже есть дочь Милана и сын Давид. С появлением Михаила в доме появится еще больше детских смеха и улыбок! Кроме того, мэр теперь может гордо носить статус многодетного отца и претендовать на социальные меры поддержки для этой категории населения.