Вернувшаяся в Минск активистка: радикалы хотели ударить дронами по Беларуси

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Покинувшая Беларусь, а теперь вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила, что представители радикальной белорусской оппозиции, находящиеся в Литве, планировали нанести удары дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха на Беларусь радионуклиды.
По ее информации, бывший сотрудник института биоорганической химии НАН Беларуси Олег Дорошкевич пытался разработать дроны, которые смогли бы переносить жидкость с радионуклидами. Сначала их хотели применять по Украине, а затем уже и по Беларуси, добавила Тишкевич.
Кроме того, экс-ученый собирался разработать методику восстановления земель, которые были заражены радионуклидами. То есть он планировал сначала заразить земли Украины и Беларуси, а затем восстановить их по своей методике, пояснила активистка.
По ее словам, эту идею подхватил сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач. Он даже ездил на авиазавод в Каунасе, который изготавливает аппараты для распыления удобрений.
«Они хотели сначала обкатать на Украине, посмотреть, как там пойдет… Он (Дорошкевич — Sputnik), как и Юра (Косач — Sputnik), хотел заработать денег».
Для этого они искали литовцев, которые могли бы профинансировать их проект. Они встречались с военными и различными людьми, которые тоже хотели на Украине заработать.
«О последствиях там никто не думал», — добавила она.
Атака дронами
Тишкевич также рассказала, что выехавшие из Беларуси представителей радикальной оппозиции собирались нанести по стране удары дронами.
«Ко мне пришел Паша Белютин (экс-член вильнюсской “хоругви” и “Народной Громады” — Sputnik). Он говорит: наши все купили более 20 дронов и хотели ударить по Беларуси. Я говорю: “Вы что с ума посходили — ударить с территории Литвы по Беларуси”?» — заявила Тишкевич.
По ее информации, удар планировали нанести по Белорусской АЭС.