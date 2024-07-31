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Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия не видит интереса США и предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен.

Захарова отметила, что основа для диалога с США по стратстабильности и контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона, причем не на словах, а на деле, от нынешнего безумного курса на подрыв национальной безопасности России, на конфронтацию с РФ и нанесение ей «стратегического поражения», от демонстративного неуважения российских интересов.

По словам официального представителя, показательно, что именно о необходимости взаимного уважения заместителю госсекретаря США говорила одна из ее слушательниц.

«При этом любые гипотетические дискуссии на эти темы могут быть только комплексными, с акцентом на устранение ключевых проблем безопасности, таких как агрессивная экспансия НАТО на Восток», — подчеркнула Захарова.

Она заключила, что на данном этапе реальной заинтересованности США в диалоге, равно как и предпосылок для его начала, российская сторона не видит.

дипломатия