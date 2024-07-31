Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями

Захарова отметила, что основа для диалога с США по стратстабильности и контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона, причем не на словах, а на деле, от нынешнего безумного курса на подрыв национальной безопасности России, на конфронтацию с РФ и нанесение ей «стратегического поражения», от демонстративного неуважения российских интересов.