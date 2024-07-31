Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями

Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен.
Захарова отметила, что основа для диалога с США по стратстабильности и контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона, причем не на словах, а на деле, от нынешнего безумного курса на подрыв национальной безопасности России, на конфронтацию с РФ и нанесение ей «стратегического поражения», от демонстративного неуважения российских интересов.
По словам официального представителя, показательно, что именно о необходимости взаимного уважения заместителю госсекретаря США говорила одна из ее слушательниц.
«При этом любые гипотетические дискуссии на эти темы могут быть только комплексными, с акцентом на устранение ключевых проблем безопасности, таких как агрессивная экспансия НАТО на Восток», — подчеркнула Захарова.
Она заключила, что на данном этапе реальной заинтересованности США в диалоге, равно как и предпосылок для его начала, российская сторона не видит.