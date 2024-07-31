Рамзан Кадыров подарил породистых лошадей Шавкату Мирзиёеву в честь дня рождения. Видео

Вчера в Грозном Кадыров передал двух породистых скакунов президенту Азиатской бойцовской лиги «Ахмат» Надыру Кадирову.
«Это подарок дорогому старшему брату Шавкату Мирзиёеву по случаю прошедшего дня рождения. Зная его любовь к этим благородным животным, уверен, что этот подарок придется ему по душе. Скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что между сторонами сложились «тесные братские отношения».
Глава Чечни пожелал процветания народу Узбекистана, а Шавкату Мирзиёеву — долгих лет жизни и успехов в реализации планов по развитию своей республики.