Рамзан Кадыров подарил породистых лошадей Шавкату Мирзиёеву в честь дня рождения. Видео

«Это подарок дорогому старшему брату Шавкату Мирзиёеву по случаю прошедшего дня рождения. Зная его любовь к этим благородным животным, уверен, что этот подарок придется ему по душе. Скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.