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Минобороны: над российскими регионами за ночь сбито 19 БПЛА и ракета «Нептун»

В ночь на 31 июля украинские беспилотники атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую и Ростовскую области, а также территорию Крыма. Всего, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были сбиты 19 беспилотников. Над Курской областью также была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Минобороны, за ночь средствами ПВО были над Белгородской областью перехвачены и уничтожены 11 беспилотников, над Брянской — четыре. Еще по одному БПЛА сбито над Крымом, Курской, Калужской и Ростовской областями.

В Курской области после атаки беспилотника начался пожар, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Где именно произошло возгорание он не уточнил. Сейчас пожар локализован. Пострадавших, по словам господина Смирнова, нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что беспилотник был сбит на северо-западе региона. В Калужской области беспилотник атаковал Куйбышевский район, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным глав двух регионов, в обоих случаях никто не пострадал.