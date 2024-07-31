Минобороны: над российскими регионами за ночь сбито 19 БПЛА и ракета «Нептун»

В ночь на 31 июля украинские беспилотники атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую и Ростовскую области, а также территорию Крыма. Всего, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были сбиты 19 беспилотников. Над Курской областью также была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».