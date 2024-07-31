Власти Екатеринбурга назвали вызовом дефицит учителей в школах

«Несмотря на то, что примерно 300 молодых специалистов ежегодно приходит в систему образования, учителей не хватает. Если брать только общеобразовательные школы, то на сегодняшний день примерно 9,5 тысяч учителей работает. Конечно, для нас вызов то, что не по всем предметам нам достаточно учителей. Самые дефицитные специальности — математика и физик’а», — отметил Шевченко в эфире ОТВ.
По его словам, подготовка учителя математики — это сложный процесс, и именно это является основной причиной нехватки учителей на сегодняшний день. Также на дефицит влияет большая ответственность педагогов за результаты ЕГЭ и ОГЭ у учеников.
В конце прошлого года глава департамента образования Константин Шевченко заявлял, что в Екатеринбурге открыто 400 учительских вакансий. Подогревали тему дефицита педагогов скандалы в школе № 22, откуда разом уволились 20 учителей, и гимназии № 5, где из-за нехватки сотрудников у детей стали пересекаться первая и вторая смены.