Власти Екатеринбурга назвали вызовом дефицит учителей в школах

«Несмотря на то, что примерно 300 молодых специалистов ежегодно приходит в систему образования, учителей не хватает. Если брать только общеобразовательные школы, то на сегодняшний день примерно 9,5 тысяч учителей работает. Конечно, для нас вызов то, что не по всем предметам нам достаточно учителей. Самые дефицитные специальности — математика и физик’а», — отметил Шевченко в эфире ОТВ.