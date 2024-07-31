Радий Хабиров встретился в Уфе с главой Счетной палаты России Борисом Ковальчуком

— Мы тесно работаем с палатой по широкому кругу вопросов, внимательно относимся к вашим рекомендациям, учитываем отчёты и аналитику, — отметил Радий Хабиров. — Для нас очень важно взвешенно и рачительно использовать государственные ресурсы. Чтобы бюджетные финансы адресно работали на развитие страны, республики, укрепление экономики и социальной сферы, благоустройство городов и сёл, улучшение жизни людей.
Глава республики добавил, что для Башкирии большой честью является принимать столь значимое деловое мероприятие. Участие в нем принимают руководители аудита из России, Индии, Бразилии, Южной Африки, ОАЭ, КНР, Египта, Беларуси, Ирана и Эфиопии.
— Мы с вами видим, как год от года усиливаются роль и значение объединения БРИКС в мировой политике, — сказал глава Башкортостана. — Многие страны хотят присоединиться к этому содружеству равных партнёров. Создание своей расчётно-платежной системы (BRICS Bridge) станет новым важным шагом для укрепления нового справедливого миропорядка. Декларация, подписанная в Уфе, уверен, сыграет в этом свою роль.