Радий Хабиров встретился в Уфе с главой Счетной палаты России Борисом Ковальчуком

— Мы с вами видим, как год от года усиливаются роль и значение объединения БРИКС в мировой политике, — сказал глава Башкортостана. — Многие страны хотят присоединиться к этому содружеству равных партнёров. Создание своей расчётно-платежной системы (BRICS Bridge) станет новым важным шагом для укрепления нового справедливого миропорядка. Декларация, подписанная в Уфе, уверен, сыграет в этом свою роль.