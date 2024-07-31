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В Башкирии примут закон для развития военно-прикладного спорта

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии планируют принять закон, направленный на развитие военно-прикладного, служебно-прикладного и массового спорта. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В первом чтении законопроект приняли на завершающем заседании весенней сессии. Окончательное чтение запланировано на осень.

«Законопроект дает органам государственной власти правовые основания за счет бюджетных средств оказывать содействие военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления смогут безвозмездно или в аренду на льготных условиях передавать организаторам любительских соревнований помещения и объекты спорта для проведения таких мероприятий», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

По его словам, законопроект будет способствовать более широкому вовлечению жителей республики в спорт и популяризации здорового и активного образа жизни.

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