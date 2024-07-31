В Башкирии примут закон для развития военно-прикладного спорта

«Законопроект дает органам государственной власти правовые основания за счет бюджетных средств оказывать содействие военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления смогут безвозмездно или в аренду на льготных условиях передавать организаторам любительских соревнований помещения и объекты спорта для проведения таких мероприятий», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.