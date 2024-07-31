Сергей Шелест поздравил 103-летнего омича с Днём города

Дмитрий Алексеевич перебрался в Омск в 80-х годах, учился он в Челябинском педагогическом институте, а жил в селе в Курганской области. Сейчас он живёт с одним из своих сыновей — Евгением, ведущим инженером-конструктором Омского машиностроительного конструкторского бюро. Всего у ветерана 4 детей, 6 внуков и 9 правнуков.