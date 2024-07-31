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Сергей Шелест поздравил 103-летнего омича с Днём города

Мэр пришёл к долгожителю в гости.

Источник: соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил с предстоящим Днём города одного из городских долгожителей Дмитрия Алексеевича Рохина. Ему — 103 года.

В свой почтенный возраст Дмитрий Алексеевич обладает потрясающей памятью, читает газеты, разгадывает кроссворды и в целом сохраняет оптимизм, которому могут позавидовать многие молодые люди.

Дмитрий Алексеевич перебрался в Омск в 80-х годах, учился он в Челябинском педагогическом институте, а жил в селе в Курганской области. Сейчас он живёт с одним из своих сыновей — Евгением, ведущим инженером-конструктором Омского машиностроительного конструкторского бюро. Всего у ветерана 4 детей, 6 внуков и 9 правнуков.

«Пообщавшись, пообещал Дмитрию Алексеевичу подарить сборник кроссвордов. Обещание выполнено. Надеюсь, тысячестраничного до 9 мая хватит, а там будет новый повод встретиться. Желаю всем пожилым омичам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких людей», — написал глава города в своём телеграм-канале.