Сергей Шелест поздравил 103-летнего омича с Днём города

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил с предстоящим Днём города одного из городских долгожителей Дмитрия Алексеевича Рохина. Ему — 103 года.
В свой почтенный возраст Дмитрий Алексеевич обладает потрясающей памятью, читает газеты, разгадывает кроссворды и в целом сохраняет оптимизм, которому могут позавидовать многие молодые люди.
Дмитрий Алексеевич перебрался в Омск в 80-х годах, учился он в Челябинском педагогическом институте, а жил в селе в Курганской области. Сейчас он живёт с одним из своих сыновей — Евгением, ведущим инженером-конструктором Омского машиностроительного конструкторского бюро. Всего у ветерана 4 детей, 6 внуков и 9 правнуков.
«Пообщавшись, пообещал Дмитрию Алексеевичу подарить сборник кроссвордов. Обещание выполнено. Надеюсь, тысячестраничного до 9 мая хватит, а там будет новый повод встретиться. Желаю всем пожилым омичам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких людей», — написал глава города в своём телеграм-канале.