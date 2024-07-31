Юсуф Кабулжанов назначен генконсулом Узбекистана во Владивостоке

Отмечается, что во всех следственных подразделениях УМВД края будет проводиться разъяснительно-профилактическая работа о недопущении нарушения прав граждан нашей страны. Стороны договорились проводить регулярные мероприятия с участием граждан Узбекистана, разъясняющие последние новшества и изменения в миграционном законодательстве России.