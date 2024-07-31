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Юсуф Кабулжанов назначен генконсулом Узбекистана во Владивостоке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральным консулом Узбекистана во Владивостоке назначен Юсуф Кабулжанов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Новый генконсул приступил к своим обязанностям и накануне встретился с Уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым и руководством УМВД России по краю.

На встречах стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также защиты прав и интересов граждан Узбекистана, временно пребывающих на территории Приморского края. Были рассмотрены случаи нарушения прав граждан Узбекистана.

Отмечается, что во всех следственных подразделениях УМВД края будет проводиться разъяснительно-профилактическая работа о недопущении нарушения прав граждан нашей страны. Стороны договорились проводить регулярные мероприятия с участием граждан Узбекистана, разъясняющие последние новшества и изменения в миграционном законодательстве России.