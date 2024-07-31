Сергей Шелест поздравил с Днем города омского долгожителя

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил с Днем города одного из омских долгожителей, Дмитрия Алексеевича Рохина. О теплой встрече глава города рассказал в своем телеграм-канале.
«В свои 103 года Дмитрий Алексеевич обладает потрясающей памятью, читает газеты, разгадывает кроссворды и в целом сохраняет оптимизм, которому могут позавидовать многие молодые люди. А ведь за плечами ветерана Великой Отечественной войны очень непростая жизнь, но, как говорит сам Дмитрий Алексеевич, нужно помнить то хорошее, что было в твоей судьбе», — поделился впечатлениями Сергей Шелест.
А хорошего было немало. Дмитрий Алексеевич с теплотой вспоминает свою супругу Анну Николаевну, учебу в Челябинском педагогическом институте, работу в школе, деревенскую юность.
Родом Дмитрий Рохин из села в Курганской области, в 80-х Дмитрий Алексеевич перебрался в Омск. Сейчас ветеран живет вместе с одним из своих сыновей. Евгений — ведущий инженер-конструктор Омского машиностроительного конструкторского бюро. А всего у ветерана четверо детей, шесть внуков и девять правнуков.
«Пообещал Дмитрию Алексеевичу подарить сборник кроссвордов. Обещание выполнено. Надеюсь, тысячестраничного сборника до 9 мая хватит, а там будет новый повод встретиться. Желаю всем пожилым омичам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких людей!» — написал Сергей Шелест.
Отметим, адресные поздравления от администрации города Омска ко Дню города получат все ветераны и почетные жители Омска.