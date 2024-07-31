Сергей Шелест поздравил с Днем города омского долгожителя

«В свои 103 года Дмитрий Алексеевич обладает потрясающей памятью, читает газеты, разгадывает кроссворды и в целом сохраняет оптимизм, которому могут позавидовать многие молодые люди. А ведь за плечами ветерана Великой Отечественной войны очень непростая жизнь, но, как говорит сам Дмитрий Алексеевич, нужно помнить то хорошее, что было в твоей судьбе», — поделился впечатлениями Сергей Шелест.