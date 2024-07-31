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Свердловские депутаты поддержали ужесточение правил для электросамокатчиков

В случае принятия документа за вождение в нетрезвом виде придется отдать 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили федеральный законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Документ принят Госдумой в первом чтении. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Согласно законопроекту, за катание на электросамокате вдвоем придется заплатить в казну до 3 тысяч рублей, за создание препятствий для пешеходов — до 2,5 тысяч рублей, за вождение СИМа в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.

Согласно статистике, озвученной на заседании Законодательного собрания Свердловской области, каждый день в больницы Екатеринбурга попадают от 8 до 15 пользователей электросамокатов и пешеходов, пострадавших от их действий.

По мнению депутата свердловского Заксобрания, не все пострадавшие из-за шокового состояния обращаются к врачам, поэтому официальная статистика занижена.

За рассмотрение законопроекта на региональном уровне проголосовал 41 народный избранник.