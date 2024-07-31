Свердловские депутаты поддержали ужесточение правил для электросамокатчиков

Согласно законопроекту, за катание на электросамокате вдвоем придется заплатить в казну до 3 тысяч рублей, за создание препятствий для пешеходов — до 2,5 тысяч рублей, за вождение СИМа в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.