Свердловские депутаты поддержали ужесточение правил для электросамокатчиков

Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили федеральный законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Документ принят Госдумой в первом чтении. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Согласно законопроекту, за катание на электросамокате вдвоем придется заплатить в казну до 3 тысяч рублей, за создание препятствий для пешеходов — до 2,5 тысяч рублей, за вождение СИМа в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.
Согласно статистике, озвученной на заседании Законодательного собрания Свердловской области, каждый день в больницы Екатеринбурга попадают от 8 до 15 пользователей электросамокатов и пешеходов, пострадавших от их действий.
По мнению депутата свердловского Заксобрания, не все пострадавшие из-за шокового состояния обращаются к врачам, поэтому официальная статистика занижена.
За рассмотрение законопроекта на региональном уровне проголосовал 41 народный избранник.