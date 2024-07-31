Володин рассказал о проектах Госдумы по ужесточению миграционной политики

В частности, на заседании сегодня Госдума рассмотрит законопроект, который обяжет иностранных граждан одновременно с получением российского паспорта вставать на воинский учет.
По словам Вячеслава Володина, сейчас на рассмотрении Госдумы находятся сразу несколько законопроектов, направленных на регулирование сферы миграционной политики. В том числе об усилении ответственности за преступления, совершенные мигрантами. Депутаты предлагают внести в Уголовный кодекс поправки, которые:
- определят в качестве отягчающего наказания совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ незаконно;
- отнесут организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы;
- предусмотрят конфискацию имущества за организацию незаконной миграции.
На итоговом заседании сегодня Госдума рассмотрит обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов, которые обеспечат законодательный механизм принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства с территории России. «Важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше», — написал спикер Госдумы в Telegram.
Вячеслав Володин напомнил, что Госдума уже рассмотрела предложения Следственного комитета по вопросам совершенствования миграционного законодательства и реализовала часть из них. Речь идет об установлении режима высылки иностранцев, у которых нет законного права оставаться на территории России. Кроме того, желающих приобрести российское гражданство обязали владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства.