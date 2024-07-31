Володин рассказал о проектах Госдумы по ужесточению миграционной политики

На итоговом заседании сегодня Госдума рассмотрит обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов, которые обеспечат законодательный механизм принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства с территории России. «Важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше», — написал спикер Госдумы в Telegram.