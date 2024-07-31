Военная операция на Украине, день 889-й

9:04 В Белгородской области с 1 августа увеличат с 10 до 20 тыс. рублей (для многодетных семей — до 30 тыс.) выплату на аренду жилья тем, кто живет в приграничных районах, доступ в которые ограничен, и тем, чьи дома оказались повреждены или разрушены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:53 Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля направил шефу Пентагона «очень серьезное предостережение» о возможности эскалации из-за действий Киева и Вашингтона, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
8:45.
8:34 На Украине суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации, сообщило агентство ТСН. По его данным, житель города в июле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. В ноябре того же года ему пытались вручить повестку для отправки на военную службу, однако он отказался от получения документа, отметило агентство.
Свою вину мужчина не признали и объяснил, что отказался от получения повестки, потому что считает себя больным.
8:26 На Киев этой ночью была совершена наиболее массовая атака беспилотников за этот год — «Страна.ua».
8:23 США не в состоянии в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
8:20.
8:17 Взрывы ночью произошли в Киеве. Мэр Города Виталий Кличко сообщал о работа ПВО.
8:14 Взрывы произошли ночью в Миргороде и Черниговской области, сообщал канал ТСН.
8:12 Средства ПВО ночью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
8:10 Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время, по его словам, необходимо снабжать ВСУ оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.
8:07 Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор.
8:04 Средства ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 889-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.