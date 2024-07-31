Военная операция на Украине, день 889-й

8:34 На Украине суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации, сообщило агентство ТСН. По его данным, житель города в июле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. В ноябре того же года ему пытались вручить повестку для отправки на военную службу, однако он отказался от получения документа, отметило агентство.