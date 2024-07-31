В МИД РФ назвали гибель главы политбюро ХАМАС неприемлемым политическим убийством

«Это всё очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» заместитель министра российского внешнеполитического ведомства.
Он указал, что случившееся крайне негативно отразится на переговорах в Дохе.
О гибели Хании при обстреле в Тегеране стало известно ранее в этот день. Удар был нанесен по его резиденции. В ХАМАС подтвердили гибель Хании, заявив, что он был убит в результате «вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране». Корпус стражей исламской революции в свою очередь сообщил о том, что причины и масштабы произошедшего расследуются и будут оглашены позже.
В этот же день официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выразил соболезнования народу Палестины и заявил, что гибель Хании укрепит связи между Тегераном, Палестиной и силами сопротивления.
Министр Израиля по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху в соцсети Х (бывш. Twitter) написал, что убийство Хании является «правильным способом очистить мир от этой грязи». По его словам, смерть главы политбюро ХАМАС «сделает мир намного лучше».
До этого нападение на семью Хании было совершено в апреле. В результате трое его сыновей и несколько внуков погибли после атаки со стороны израильских сил.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.