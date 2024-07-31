В МИД РФ назвали гибель главы политбюро ХАМАС неприемлемым политическим убийством

О гибели Хании при обстреле в Тегеране стало известно ранее в этот день. Удар был нанесен по его резиденции. В ХАМАС подтвердили гибель Хании, заявив, что он был убит в результате «вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране». Корпус стражей исламской революции в свою очередь сообщил о том, что причины и масштабы произошедшего расследуются и будут оглашены позже.