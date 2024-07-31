Алексей Текслер поручил оперативно выплатить материальную помощь пострадавшим от паводка жителям

— Самое главное сейчас — обеспечить выплату материальной помощи в размере 20 тысяч рублей максимально оперативно, — дал поручение своим заместителям и главам районов Алексей Текслер. — По нормативно-правовым актам по компенсации ущерба имуществу у нас будет 75 тысяч рублей на человека в случае частичной утраты и 150 тысяч на человека в случае полной утраты имущества. Соответствующая работа организована.