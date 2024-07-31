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Алексей Текслер поручил оперативно выплатить материальную помощь пострадавшим от паводка жителям

Оценкой ущерба южноуральцев от паводка займутся специальные комиссии.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер на заседании штаба призвал глав муниципалитетов усилить контроль за паводковой ситуацией в Челябинской области. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в восьми муниципальных образованиях, включая Карабашский и Миасский городские округа, а также Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Сосновский, Саткинский районы и Коркинский округ.

Глава региона поручил круглосуточно контролировать состояние гидротехнических сооружений и сброс воды. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости оперативно выплатить материальную помощь пострадавшим.

— Самое главное сейчас — обеспечить выплату материальной помощи в размере 20 тысяч рублей максимально оперативно, — дал поручение своим заместителям и главам районов Алексей Текслер. — По нормативно-правовым актам по компенсации ущерба имуществу у нас будет 75 тысяч рублей на человека в случае частичной утраты и 150 тысяч на человека в случае полной утраты имущества. Соответствующая работа организована.

Кроме того, губернатором принято решение, что будут организованы выплаты на ремонт и восстановление жилья. Глава региона поблагодарил за помощь волонтеров, военных и сотрудников МЧС. К восстановлению утерянных документов должна подключиться прокуратура.