Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил России

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении.