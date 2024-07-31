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Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило в среду министерство обороны РФ.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия, отмечает МО РФ.

учения